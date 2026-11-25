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जनवरी से 15 नवंबर तक 512 हादसों में 315 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 422 लोग घायल हुए हैं। इसी दरम्यान नियम तोड़ने पर 86 हजार से अधिक वाहन चालकों के ई-चालान किए जा चुके हैं।एक जनवरी, 2026 से 15 नवंबर तक जिले में 512 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 315 लोगों की जान चली गईं, जबकि 422 लोग घायल हुए। मार्च का महीना सबसे अधिक हादसों वाला रहा।इस महीने 60 दुर्घटनाओं में 42 लोगों की मौत हुई और 61 लोग घायल हुए। जनवरी में 33, फरवरी में 35, मई में 36 और जून में 30 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुईं।तेज रफ्तार ड्राइविंग, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाना तथा यातायात नियमों की अनदेखी हादसों की प्रमुख वजहें बन रही हैं।यातायात पुलिस के अनुसार, हादसों को रोकने के लिए कई बार बैरियर लगाने, ब्लैक स्पॉट पर कार्रवाई सहित कई कवायदें इस माह भी की गईं। विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं लेकिन हादसों का ग्राफ कम नहीं हो पाया है। जिले में आगरा रोड, कासगंज रोड और अलीगंज रोड पर सबसे अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं।