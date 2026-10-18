Etah News: सबमर्सिबल की हाैद में डूबकर 14 माह के मासूम की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फफोतू गांव निवासी राहुल ने बताया कि उसका भाई लालू प्रसाद रविवार की सुबह करीब 9 बजे खेत में सरसों की बुवाई करने गए थे। उनके साथ परिवार के अन्य लोग भी खेत पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अपने पांच वर्षीय बेटे आरव के साथ छोटे बेटे कैरव को खेलने के लिए छोड़ दिया था। खेलते-खेलते 14 माह का कैरव पास में बनी सबमर्सिबल की हाैद में जा गिरा और पानी में डूब गया।खेत में सरसों की बुवाई पूरी करने के बाद परिजन ने कैरव की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसका शव हाैद में उतराता मिला। यह देख परिजन के होश उड़ गए। आनन-फानन में वे मासूम को लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं इमरजेंसी में चिकित्सकों में परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया।मासूम की मौत से परिवार में मातम छा गया। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही उसे घर ले गए। राहुल ने बताया कि लालू प्रसाद के दो ही बच्चे थे। बड़ा बेटा पांच साल का है और दूसरा बेटा 14 माह का था।