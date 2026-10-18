Etah News: सबमर्सिबल की हाैद में डूबकर 14 माह के मासूम की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 18 Oct 2026 11:44 PM IST
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एटा। रिजोर थाना क्षेत्र के फफोतू गांव में रविवार को सबमर्सिबल की हाैद में डूबने से 14 माह के मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन बालक को तत्काल मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को घर ले गए।
फफोतू गांव निवासी राहुल ने बताया कि उसका भाई लालू प्रसाद रविवार की सुबह करीब 9 बजे खेत में सरसों की बुवाई करने गए थे। उनके साथ परिवार के अन्य लोग भी खेत पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अपने पांच वर्षीय बेटे आरव के साथ छोटे बेटे कैरव को खेलने के लिए छोड़ दिया था। खेलते-खेलते 14 माह का कैरव पास में बनी सबमर्सिबल की हाैद में जा गिरा और पानी में डूब गया।
खेत में सरसों की बुवाई पूरी करने के बाद परिजन ने कैरव की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसका शव हाैद में उतराता मिला। यह देख परिजन के होश उड़ गए। आनन-फानन में वे मासूम को लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं इमरजेंसी में चिकित्सकों में परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया।
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मासूम की मौत से परिवार में मातम छा गया। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही उसे घर ले गए। राहुल ने बताया कि लालू प्रसाद के दो ही बच्चे थे। बड़ा बेटा पांच साल का है और दूसरा बेटा 14 माह का था।
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फफोतू गांव निवासी राहुल ने बताया कि उसका भाई लालू प्रसाद रविवार की सुबह करीब 9 बजे खेत में सरसों की बुवाई करने गए थे। उनके साथ परिवार के अन्य लोग भी खेत पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अपने पांच वर्षीय बेटे आरव के साथ छोटे बेटे कैरव को खेलने के लिए छोड़ दिया था। खेलते-खेलते 14 माह का कैरव पास में बनी सबमर्सिबल की हाैद में जा गिरा और पानी में डूब गया।
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खेत में सरसों की बुवाई पूरी करने के बाद परिजन ने कैरव की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसका शव हाैद में उतराता मिला। यह देख परिजन के होश उड़ गए। आनन-फानन में वे मासूम को लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं इमरजेंसी में चिकित्सकों में परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया।
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मासूम की मौत से परिवार में मातम छा गया। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही उसे घर ले गए। राहुल ने बताया कि लालू प्रसाद के दो ही बच्चे थे। बड़ा बेटा पांच साल का है और दूसरा बेटा 14 माह का था।