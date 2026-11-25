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जलेसर। नगला गोदी गांव में सांड़ के हमले में 95 वर्षीय किसान की मौत के बाद पशुपालन विभाग ने निराश्रित गोवंश को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। इसमें किसान पर हमला करने वाले सांड़ को भी पकड़ लिया गया।पूरी ग्राम पंचायत में अभियान चलाकर करीब 12 निराश्रित गोवंश पकड़े। सभी को गोशाला भेज दिया गया।मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (सीवीओ) डॉ. आरपी शर्मा ने बताया कि नगला गोदी गांव में किसान पर हमला करने वाले सांड़ को पकड़ लिया गया है। इसके अलावा पूरी ग्राम पंचायत में अभियान चलाकर करीब 12 निराश्रित गोवंश पकड़े गए हैं।सभी को गोशाला में संरक्षित कराया गया है जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके।गांव निवासी आनंद कुमार उर्फ नंदराम (95) शुक्रवार दोपहर अपने घेर में चारपाई पर लेटे आराम कर रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे सांड़ ने उन पर हमला कर दिया था। सांड़ ने चारपाई सहित उन्हें उठाकर पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। परिजन और ग्रामीण उन्हें उपचार के लिए जलेसर ले गए थे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने आगरा रेफर कर दिया था। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।