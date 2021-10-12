Deoria News: युवक को घेरकर पीटा, पांच पर प्राथमिकी दर्ज

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तरकुलवा। थाना क्षेत्र के पिपरहिया गांव के युवक को रास्ते में घेरकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित की मां कुमारी देवी की तहरीर पर दो नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आरोप है कि 14 अक्तूबर की शाम महुआपाटन से घर लौट रहे प्रदीप चौहान को पहाड़पुर के पास घेरकर पीटा गया, जिससे वह घायल हो गया। सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद