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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Youth stabbed during an altercation; accused fled.

Deoria News: विवाद के दौरान युवक को चाकू घोंपा, आरोपी भागा

Wed, 07 Oct 2026 01:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 07 Oct 2026 01:02 AM IST
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Youth stabbed during an altercation; accused fled.
बरियारपुर। जटमलपुर गांव के पास सोमवार की रात विवाद के दौरान युवक ने बाइक सवार युवक पर चाकू से हमला कर दिया। कमर के पास चाकू लगने से धनौती कला निवासी दीपक यादव घायल हो गए।
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पुलिस के अनुसार, घायल की हालत ठीक है। आरोपी वारदात के बाद भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, दीपक यादव का जटमलपुर निवासी अभिषेक कुशवाहा से किसी बात पर विवाद हो गया था।
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आरोप है कि कहासुनी के दौरान अभिषेक ने दीपक की कमर के पास चाकू मार दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। उधर, दीपक के पिता ने बताया कि उनका बेटा सोमवार की रात देवरिया से बाइक से घर लौट रहा था। जटमलपुर के पास उसकी बाइक रोककर हमला किया गया।
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घायल अवस्था में दीपक कुछ दूर तक बाइक चलाने के बाद सड़क पर गिर पड़ा। राहगीरों से सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए। क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि घटना पांच अक्तूबर की रात हुई। आरोपी की तलाश की जा रही है।
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