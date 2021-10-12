Deoria News: सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दाैरान मौत

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हादसे में बाइक चला रहे अमित की मौके पर ही मौत हो गई थी। लार थाना क्षेत्र के करचो गांव निवासी करन मंगलवार की शाम रिश्तेदार अमित के साथ बाइक से भागलपुर गया था। रात करीब आठ बजे लौटते समय जिरासो ईंट-भट्ठे के पास सामने से आ रहे ऑटो से बाइक की भिड़ंत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने घायल करन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर पहुंचाया।हालत गंभीर होने पर उसे देवरिया मेडिकल कॉलेज और बाद में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां बुधवार को उसकी मौत हो गई। परिवार में चीख-पुकार मच गई। संवाद