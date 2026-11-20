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धुसवा निवासी मुस्ताक अंसारी (28) पुत्र मुमताज अंसारी बुधवार दोपहर गांव के पूरब खेत में शीशम के पेड़ से प्लास्टिक की रस्सी के फंदे से लटका मिला था। खेत में शव देखकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज भेज दिया था। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।उधर, पति की मौत के सदमे के बीच बृहस्पतिवार को ही उसकी गर्भवती पत्नी जैनब ने अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। एक ओर मुस्ताक की मौत से परिवार में चीख-पुकार मची थी, वहीं दूसरी ओर नवजात के जन्म की खबर ने माहौल को भावुक कर दिया। जिस घर में अपनों को खोने का दुख था, वहां नवजात की किलकारी भी गूंज उठी।