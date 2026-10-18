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Deoria News: सम्मान समारोह में महिलाएं सम्मानित

Sun, 18 Oct 2026 02:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 18 Oct 2026 02:06 AM IST
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Women honored at an awards ceremony
देवरिया। जय जागृति फाउंडेशन के तत्वावधान में सोंदा के एक लॉन में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर नारी शक्ति सम्मान समारोह एवं विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
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इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के जीवन, न्यायप्रिय शासन, जनकल्याण और नारी सम्मान के आदर्शों को याद किया।
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मुख्य अतिथि मेडिकल कालेज की प्राचार्य डॉ. रजनी पटेल और मुख्य वक्ता दिवाकर त्रिपाठी ने नारी शक्ति को समाज और राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उचित अवसर और सम्मान देकर ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का जीवन सेवा, न्याय और सुशासन की प्रेरणा देता है। फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम आयोजक अधिवक्ता संतोष कुमार तिवारी ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पहचान और सम्मान देना तथा नारी सशक्तीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
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समारोह में डॉ. बबीता, डॉ. निहारिका, डॉ. अफसाना, डॉ. वर्षा, कवयित्री प्रार्थना राय, लोकगायिका अंजना , विभा पांडेय, सुमन , पूजा गुप्ता, रीमा सिंह, वंदना त्रिपाठी, प्रियंका, अंकिता राव आदि उपस्थित रहीं।
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