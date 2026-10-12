फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Woman dies after being hit by a Scorpio that crashed into a tea stall.

Deoria News: चाय की दुकान में घुसी स्कॉर्पियो चपेट में आने से महिला की मौत

Mon, 12 Oct 2026 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 12 Oct 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
Woman dies after being hit by a Scorpio that crashed into a tea stall.
लाहिलपार मे दुर्घटना के बाद मृतक के दरवाज़े पर जुटी भीड़
बरियारपुर। थाना क्षेत्र के लाहिलपार में रविवार की भोर में करीब तीन बजे बेकाबू स्कॉर्पियो सड़क किनारे चाय की दुकान में घुस गई। दुकान में सो रही चंद्रावती देवी (55) चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

हादसे के समय चंद्रावती के पति राम बचन चौहान शौच के लिए बाहर गए थे। ग्रामीणों ने वाहन सवार दो लोगों को पकड़ लिया, जबकि तीन भाग गए। पुलिस ने वाहन स्वामी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भोर में करीब तीन बजे महुआपाटन की ओर से आ रही स्कॉर्पियो का चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी दुकान में जा घुसी। चंद्रावती के बेटे शत्रुघ्न और अर्जुन लाहिलपार में चाय की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनकी तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। मां की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना पर पहुंची बरियारपुर पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर पकड़े गए दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।
स्कॉर्पियो बिहार के विजयीपुर थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव की बताई जा रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि वाहन स्वामी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed