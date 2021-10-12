Deoria News: रिपोर्ट दर्ज कराने को भटक रहे पीड़ित

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इसके बाद पीड़िता के भाई ने पुलिस को सूचना दी और थाने पहुंच शिकायती पत्र भी दिया। भाई का आरोप है कि शिकायती पत्र देने के बाद पुलिस और स्थानीय नेता सुलह-समझौता के लिए दबाव बनाने लगे। इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने बताया कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद्

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खुखुंदू। थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से हुई छेड़खानी में पीड़ित परिवार तीन दिन से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर लगा रहा है मगर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि थाने से लेकर गांव तक पहले सुलह-समझौता के लिए दबाव बनाया गया और जब इन्कार किया गया तो धमकी मिल रही है। आरोप है कि 17 वर्षीय किशोरी 13 अक्तूबर को 65 वर्षीय पड़ोसी ने जोर-जबरदस्ती करने की कोशिश की। किशोरी की बहन घर से बाहर निकली तो बुजुर्ग की हरकत देखकर शोर मचाया। पीड़िता को लेकर मां और बहन आरोपी के घर उलाहना देने पहुंचे तो आरोपी पक्ष मारपीट पर उतारू हो गया।