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बड़हरा पिपरा चंद्रभान निवासी शंभू के बेटे रितेश चौहान (20) और शैलेश के बेटे नितेश चौहान (18) बुधवार को बाइक से खोराराम जा रहे थे। वहां धनंजय चौहान की बहन का तिलक समारोह था। दोपहर करीब एक बजे दोनों रामनाथ देवरिया पहुंचे। इसी दौरान रास्ते में साइड देने को लेकर पिकअप चालक से विवाद हो गया। विज्ञापन

आरोप है कि कहासुनी के दौरान चालक ने दोनों युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। इससे दोनों घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे। विज्ञापन विज्ञापन

सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि बाइक सवार युवकों पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला किया है। घटना की जांच की जा रही है। बड़हरा पिपरा चंद्रभान निवासी शंभू के बेटे रितेश चौहान (20) और शैलेश के बेटे नितेश चौहान (18) बुधवार को बाइक से खोराराम जा रहे थे। वहां धनंजय चौहान की बहन का तिलक समारोह था। दोपहर करीब एक बजे दोनों रामनाथ देवरिया पहुंचे। इसी दौरान रास्ते में साइड देने को लेकर पिकअप चालक से विवाद हो गया।आरोप है कि कहासुनी के दौरान चालक ने दोनों युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। इससे दोनों घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे।सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि बाइक सवार युवकों पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला किया है। घटना की जांच की जा रही है।

देवरिया। शहर के रामनाथ देवरिया में बुधवार दोपहर सड़क पर साइड देने को लेकर हुए विवाद में बाइक सवार दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया गया। दोनों युवक रिश्तेदार के यहां तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। घायलों को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली पुलिस घटना की जांच कर रही है।