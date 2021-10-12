Deoria News: ठगी के दो पीड़ितों को वापस मिले 16,164 रुपये

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पुलिस के अनुसार, रामनगर टोला जानकी नगर निवासी अनिल कुमार चौरसिया ने साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए उनके 10 हजार रुपये वापस कराए गए। विज्ञापन

वहीं, दुलार पट्टी निवासी सोनू यादव की शिकायत पर पुलिस ने 6,164 रुपये की धनराशि वापस कराई। रकम वापस मिलने पर पीड़ितों को राहत मिली। पुलिस ने साइबर अपराध से पीड़ित लोगों से समय पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। संवाद पुलिस के अनुसार, रामनगर टोला जानकी नगर निवासी अनिल कुमार चौरसिया ने साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए उनके 10 हजार रुपये वापस कराए गए।वहीं, दुलार पट्टी निवासी सोनू यादव की शिकायत पर पुलिस ने 6,164 रुपये की धनराशि वापस कराई। रकम वापस मिलने पर पीड़ितों को राहत मिली। पुलिस ने साइबर अपराध से पीड़ित लोगों से समय पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। संवाद

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बघौचघाट। साइबर ठगी के शिकार दो लोगों को बघौचघाट पुलिस ने राहत दिलाई है। साइबर हेल्प डेस्क की पहल पर एमआरएम पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई करते हुए दोनों पीड़ितों के कुल 16,164 रुपये वापस कराए गए।