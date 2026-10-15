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Deoria News: दो लोगों पर साड़ी खींचने का आरोप

Thu, 15 Oct 2026 01:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 15 Oct 2026 01:03 AM IST
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Two people accused of pulling a saree.
बनकटा। क्षेत्र में एक महिला ने दो लोगों पर साड़ी खींचने, धारदार हथियार से हमला कर कान की बाली छीनने का आरोप लगाया है। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। महिला ने आरोपियों पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। दूसरे पक्ष ने भी मारपीट की शिकायत की है।
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पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। भाकपा माले के जिला सचिव श्रीराम कुशवाहा ने आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संवाद
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