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कपरवार में उग्रसेन सेतु के मरम्मत होने के कारण ट्रकों की आवाजाही रुद्रपुर कस्बा से हो रही है। इस दौरान सुबह और शाम नगर में जाम लग रहा है। बुधवार की रात गिट्टी लदा ट्रक रुद्रपुर की तरफ से करहकोल जा रहा था। भगड़ा नाला पुल के समीप मोड़ पर ट्रक पलट गया। चालक वाहन का संतुलन बिगड़ता देख कूद गया। सुबह ट्रक से सड़क पर गिरे गिट्टी को किनारे करने पर आवागमन सुचारु रूप से बहाल हो पाया। संवाद

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रुद्रपुर। एकौना क्षेत्र के भागड़ा पुल के समीप गिट्टी लदी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। रुद्रपुर करहकोल मार्ग पर हुए हादसे में चालक बाल-बाल बच गया। इस दौरान शुक्रवार की सुबह करीब दो घंटे तक सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा।