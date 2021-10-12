Deoria News: 10 दिन से जला ट्रांसफाॅर्मर 100 घरों में अभी तक अंधेरा

ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली निगम में कई बार शिकायत करने के बावजूद ट्रांसफॅार्मर नहीं बदला गया। इससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में लगा ट्रांसफार्मर 10 दिन पहले अचानक तेज आवाज के साथ जल गया था। इसके बाद से ही गांव की बिजली आपूर्ति ठप है।बिजली न होने से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी हो रही है। मोबाइल फोन चार्ज कराने तक के लिए दूसरे गांवों में जाना पड़ रहा है। गांव निवासी अजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुरेश कुशवाहा आदि ने बिजली निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। संवाद