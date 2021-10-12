Deoria News: 10 दिन से जला ट्रांसफाॅर्मर 100 घरों में अभी तक अंधेरा
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 17 Oct 2026 12:38 AM IST
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भाटपाररानी। क्षेत्र के टीकमपार भदवार गांव में ट्रांसफाॅर्मर 10 दिन से जला पड़ा है। इससे गांव के करीब 100 घरों के लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली निगम में कई बार शिकायत करने के बावजूद ट्रांसफॅार्मर नहीं बदला गया। इससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में लगा ट्रांसफार्मर 10 दिन पहले अचानक तेज आवाज के साथ जल गया था। इसके बाद से ही गांव की बिजली आपूर्ति ठप है।
बिजली न होने से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी हो रही है। मोबाइल फोन चार्ज कराने तक के लिए दूसरे गांवों में जाना पड़ रहा है। गांव निवासी अजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुरेश कुशवाहा आदि ने बिजली निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। संवाद
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ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली निगम में कई बार शिकायत करने के बावजूद ट्रांसफॅार्मर नहीं बदला गया। इससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में लगा ट्रांसफार्मर 10 दिन पहले अचानक तेज आवाज के साथ जल गया था। इसके बाद से ही गांव की बिजली आपूर्ति ठप है।
बिजली न होने से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी हो रही है। मोबाइल फोन चार्ज कराने तक के लिए दूसरे गांवों में जाना पड़ रहा है। गांव निवासी अजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुरेश कुशवाहा आदि ने बिजली निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। संवाद
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