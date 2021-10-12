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Deoria News: पीठासीन अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

Sat, 17 Oct 2026 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 17 Oct 2026 12:42 AM IST
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Training provided to presiding officers
देवरिया। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए पहला प्रशिक्षण शुक्रवार को हुआ। यह प्रशिक्षण विकास भवन स्थित गांधी सभागार में सुबह 11 बजे आयोजित किया गया। इसमें पीठासीन अधिकारियों और प्रथम मतदान अधिकारियों को शामिल किया गया। प्रभारी अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कार्मिकों को निर्वाचन नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने को कहा। उन्होंने निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता, शुचिता और समयबद्धता के पंचसूत्र का पालन करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारी संजय कुमार और प्रथम मतदान अधिकारी राजेश कुमार गौड़ अनुपस्थित रहे। संजय कुमार ने लखनऊ में विभागीय प्रशिक्षण की जानकारी दी। राजेश कुमार गौड़ ने महराजगंज स्थानांतरण होने की सूचना दी। मास्टर ट्रेनर ज्ञानेश यादव ने निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों के कर्तव्यों, प्रपत्र भरने और मतपेटी सील करने की प्रक्रिया समझाई। ब्यूरो
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