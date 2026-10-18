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Deoria News: नूरीगंज रेलवे क्रॉसिंग पर लग रहा जाम

Sun, 18 Oct 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 18 Oct 2026 02:07 AM IST
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Traffic jam at Nooriganj railway crossing
भटनी। नगर के बाईपास रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर निर्माण के चलते इन दिनों कस्बे में जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। रूट डायवर्जन का पालन नहीं होने से नगरवासियों के साथ ही राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भटनी नगर के बाईपास रोड पर करीब 38 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते यातायात व्यवस्था पहले से ही प्रभावित है। अब त्योहार के कारण बाजार में लोगों की आवाजाही बढ़ने से समस्या और गंभीर हो गई है।
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निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन नहीं होने से बड़े और छोटे वाहन नगर के मुख्य मार्गों पर पहुंच जा रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति बन रही है।
नगर के 116 नंबर रेलवे क्रॉसिंग और नूरीगंज रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। संवाद
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