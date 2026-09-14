Deoria News: व्यापारियों ने उठाई जाम की समस्या

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व्यापार मंडल के अध्यक्ष साहू विशाल गुप्ता ने कहा कि नगर में जाम और जल निकासी की समस्या नासूर बन गई है। पूरे दिन जाम जैसी स्थिति उत्पन्न रहती है। हल्की सी बारिश होने पर मुख्य बाजार में जल भराव हो जाता है। जिससे व्यापार चौपट हो जा रहा है।व्यापार मंडल महामंत्री हसरत लारी ने बाजार में जर्जर विद्युत पोल को दुरुस्त कराने की मांग की। व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष एवं सभासद ओमप्रकाश मोदनवाल ने साप्ताहिक बंदी के नियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने को कहा।शुभम गुप्ता सोनू ने कहा कि मुख्य बाजार में दिनभर ट्रक और अन्य मालवाहक वाहन सामान उतारते हैं। इससे जाम की स्थिति बनी रहती है। मालवाहक वाहनों से सामान उतारने के लिए समय निर्धारित होना चाहिए। संवाद