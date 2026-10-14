सिद्धार्थनगर: बयारा चौराहे पर भीषण हादसा, देर रात घूमने निकले एक ही गांव के तीन युवकों की मौत

भवानीगंज थाना क्षेत्र के बयारा चौराहे पर मंगलवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक चौरा बनगवा गांव के रहने वाले थे। हादसे की खबर मिलते ही परिवारों में चीख-पुकार मच गई। एक साथ तीन युवकों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है।

जानकारी के अनुसार, चौरा बनगवा गांव निवासी विशाल प्रजापति (16), मुकेश अग्रहरि (16) और इंद्रजीत गौतम (20) मंगलवार रात बाइक से घूमने निकले थे। रात करीब डेढ़ बजे तीनों भवानीगंज थाना क्षेत्र के बयारा चौराहे के पास पहुंचे। इसी दौरान भड़रिया की ओर से बस्ती जा रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

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हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटी है।

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उधर, एक ही गांव के तीन युवकों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कम उम्र में तीन जिंदगियां खत्म होने से गांव में मातम पसरा है। हादसे के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।