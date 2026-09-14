Deoria News: दो सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा सरयू का पानी

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उनका कहना है कि नदी कभी भी पलटवार कर सकती है। यरयू के घटने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार ब्रिज गेज के अनुसार, नदी घटकर खतरा बिंदु से 23 सेमी ऊपर पहुंच गई है। विज्ञापन

सोमवार शाम चार बजे तुर्तीपार गेज पर जलस्तर 64 मीटर 24 सेमी दर्ज किया गया। नदी अब भी खतरे के निशान से 23 सेमी ऊपर बह रही है। रेगुलेटर पर नदी का खतरा बिंदु 64 मीटर 01 सेमी है। विज्ञापन विज्ञापन

केंद्रीय जल आयोग के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि नदी के जलस्तर में लगातार कमी हो रही है।अगले 24 घंटे में जलस्तर और कमी का अनुमान है। मीटर पर निगरानी रखी जा रही है। उनका कहना है कि नदी कभी भी पलटवार कर सकती है। यरयू के घटने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार ब्रिज गेज के अनुसार, नदी घटकर खतरा बिंदु से 23 सेमी ऊपर पहुंच गई है।सोमवार शाम चार बजे तुर्तीपार गेज पर जलस्तर 64 मीटर 24 सेमी दर्ज किया गया। नदी अब भी खतरे के निशान से 23 सेमी ऊपर बह रही है। रेगुलेटर पर नदी का खतरा बिंदु 64 मीटर 01 सेमी है।केंद्रीय जल आयोग के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि नदी के जलस्तर में लगातार कमी हो रही है।अगले 24 घंटे में जलस्तर और कमी का अनुमान है। मीटर पर निगरानी रखी जा रही है।

भागलपुर। सरयू नदी का जलस्तर तीसरे दिन सोमवार को भी घटाव पर रहा। शनिवार की सुबह से सरयू का जलस्तर घटने लगा है। नदी दो सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से घट रही है। नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सरयू नदी में हो रहे उतार-चढ़ाव से तटवर्ती इलाकों के लोग अब भी सहमे हैं।