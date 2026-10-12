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Deoria News: पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान

Mon, 12 Oct 2026 12:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 12 Oct 2026 12:21 AM IST
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The police conducted a checking drive.
देवरिया। जिलेभर में रविवार को गुड मॉर्निंग देवरिया और एंटी रोमियो चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने पार्कों, स्टेडियमों, मंदिरों, शिवालयों, स्कूलों और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
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विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पुलिसकर्मियों ने सुबह टहलने वालों और बुजुर्गों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्हें सुरक्षा और सहायता का भरोसा दिलाया।
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सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की गई। नियम तोड़ने वालों को हिदायत दी गई। एंटी रोमियो टीमों ने स्कूल और कोचिंग जाने वाली बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन 1090 और आपातकालीन सेवा 112 की जानकारी दी। संवाद
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