Deoria News: सज गया चुनरी और फूलों का बाजार

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रुद्रपुर। रविवार से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र मां दुर्गा की आराधना के पर्व को लेकर नगर में तैयारियां तेज हो गई हैं। शनिवार को पितृ विसर्जन के बाद लोग व्रत पूजा की तैयारी में जुट गए। देवी मंदिरों को सजाने में लग गए। इसके लिए चुनरी और फूलों का बाजार सज गया। मंदिरों से लेकर बाजार तक नवरात्र की रौनक दिखाई देने लगी है। पूजन सामग्री की दुकानों पर चुनरी, फूल-माला, नारियल, धूप-अगरबत्ती और अन्य धार्मिक वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकानें सज गई हैं। संवाद