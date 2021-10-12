Deoria News: लापता दोनों छात्राओं की लोकेशन राजस्थान में मिली

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भटनी। क्षेत्र से पांच दिन पूर्व लापता हुई दो छात्राओं की लोकेशन राजस्थान में मिली है। मंगलवार को लोकेशन मिलने के बाद पुलिस की एक टीम दोनों छात्राओं को घर लाने के लिए राजस्थान रवाना हो गई।छात्राओं के लापता होने के मामले में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।जानकारी के अनुसार, भटनी क्षेत्र की रहने वाली दोनों छात्राएं शुक्रवार को एक सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थीं, लेकिन इसके बाद घर नहीं लौटीं। परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चलने पर पुलिस से शिकायत की। मामले में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।दोनों छात्राओं का लोकेशन राजस्थान में मिलने के बाद पुलिस टीम उन्हें लेने रवाना हो गई। क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि लापता दोनों छात्राओं को ढूंढ लिया गया है।