फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   The location of both missing female students was traced to Rajasthan.

Deoria News: लापता दोनों छात्राओं की लोकेशन राजस्थान में मिली

Wed, 14 Oct 2026 12:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 14 Oct 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
The location of both missing female students was traced to Rajasthan.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

भटनी। क्षेत्र से पांच दिन पूर्व लापता हुई दो छात्राओं की लोकेशन राजस्थान में मिली है। मंगलवार को लोकेशन मिलने के बाद पुलिस की एक टीम दोनों छात्राओं को घर लाने के लिए राजस्थान रवाना हो गई।
छात्राओं के लापता होने के मामले में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जानकारी के अनुसार, भटनी क्षेत्र की रहने वाली दोनों छात्राएं शुक्रवार को एक सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थीं, लेकिन इसके बाद घर नहीं लौटीं। परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चलने पर पुलिस से शिकायत की। मामले में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
विज्ञापन

दोनों छात्राओं का लोकेशन राजस्थान में मिलने के बाद पुलिस टीम उन्हें लेने रवाना हो गई। क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि लापता दोनों छात्राओं को ढूंढ लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed