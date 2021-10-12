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Deoria News: डीआईजी ने विसर्जन घाट और दुर्गा पंडाल का किया निरीक्षण

Sat, 17 Oct 2026 12:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 17 Oct 2026 12:15 AM IST
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The DIG inspected the immersion ghat and the Durga pandal.
रामपुर कारखाना। डीआईजी एस चनप्पा और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने शुक्रवार देर शाम रामपुर कारखाना के पटनवा पुल स्थित विसर्जन घाट और सिरसिया नंबर एक के दुर्गा पंडाल का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
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डीआईजी ने विसर्जन घाट पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश एसओ अश्विनी प्रधान को दिया। इसके बाद अधिकारियों ने मां विंध्यवासिनी और 51 शक्तिपीठों की झांकी का निरीक्षण किया। डीआईजी ने पंडाल के आसपास महिला पुलिसकर्मियों की लगातार तैनाती रखने और मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक करने का निर्देश दिया।
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निरीक्षण के बाद डीआईजी और एसपी ने करमैनी स्थित दुर्गा मंदिर से रामपुर कारखाना थाने तक पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च किया। थाने में मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण कर महिला पुलिसकर्मियों से जानकारी ली।
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महिला दरोगा अंतिमा मौर्य को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।इसके बाद डीआईजी डुमरी-बैतालपुर मार्ग से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए।
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