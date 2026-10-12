Deoria News: रेलवे लाइन पर मिले शव की पहचान विक्की के रूप में हुई

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भटनी। बाईपास रोड स्थित रेलवे गेट के पास बुधवार को मिले युवक के शव की पहचान हतवा निवासी विक्की तिवारी के रूप में हुई। लापता विक्की की मौत की खबर मिलते ही परिवार वालों में चीख-पुकार मच गई। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार की देर रात शव घर लाया गया तो परिवार में मातम छा गया।बिहार प्रांत के रहने वाले उपेंद्र तिवारी करीब 20 वर्षों से नगर के हतवा वार्ड में परिवार के साथ रह रहे हैं। उनका 28 वर्षीय पुत्र विक्की तिवारी बुधवार से लापता था। शनिवार को परिजन थाने पहुंचे और विक्की के लापता होने की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बुधवार की रात रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव मिला था।इसके बाद परिजन को शव की पहचान के लिए देवरिया स्थित मोर्चरी भेजा गया, जहां उन्होंने शव की पहचान विक्की के रूप में की।