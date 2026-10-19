फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Taekwondo athletes showcased their talent.

Deoria News: ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभाग

Mon, 19 Oct 2026 01:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 19 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Taekwondo athletes showcased their talent.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

देवरिया। जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में रविवार को देवरिया खास में ताइक्वांडो बेल्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने पंचिंग, ब्लॉकिंग और किकिंग के साथ आत्मरक्षा की तकनीकों का प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता में ब्लू वन से रेड बेल्ट वर्ग में विवेक पटेल ने सफलता हासिल की। ब्लू टू से ब्लू वन बेल्ट वर्ग में दिव्या चौरसिया ने प्रथम और रोशनी चौरसिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ग्रीन टू से ग्रीन वन बेल्ट वर्ग में अमन प्रजापति प्रथम, पंखुड़ी पटेल द्वितीय और प्रतीक चौरसिया तृतीय स्थान पर रहे।
विज्ञापन

येलो टू से ग्रीन बेल्ट वर्ग में सुहेल चौहान ने प्रथम, तपस्या साहनी ने द्वितीय और रामदीप सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। व्हाइट टू येलो बेल्ट वर्ग में कार्तिक चौरसिया प्रथम, दीपाली कुशवाहा द्वितीय और प्राची जायसवाल तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं, ग्रीन वन से ब्लू बेल्ट वर्ग में वेदिका यादव ने प्रथम, अनुष्का सिंह ने द्वितीय और परिधि मिश्रा ने तृतीय स्थान हासिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर जिला ताइक्वांडो संघ के सचिव गिरीश सिंह ने खिलाड़ियों को आत्मरक्षा के विशेष गुर सिखाए। उन्होंने बताया कि ताइक्वांडो के प्रशिक्षण से बच्चे आपात स्थिति और विपरीत परिस्थितियों में अपना बचाव कर सकते हैं। इसके लिए नियमित अभ्यास, सतर्कता और आत्मविश्वास जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में सफल खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed