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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Six people have been named in the case of beating up three people, including a couple.

Deoria News: दंपती समेत तीन को पीटने में छह नामजद

Mon, 19 Oct 2026 01:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 AM IST
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Six people have been named in the case of beating up three people, including a couple.
तरकुलवा। भेलीपट्टी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दंपती समेत तीन लोगों की पिटाई के मामले में पुलिस ने छह नामजद और कई अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों पर मारपीट और बलवा समेत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
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गांव निवासी रूना देवी के अनुसार, 15 अक्तूबर की रात कुछ लोगों ने लाठी-डंडे से उन्हें पीटा। शिकायत करने थाने जा रहे माता-पिता को भी रास्ते में घेरकर पीटा गया। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी धमकी देकर भाग गए। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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