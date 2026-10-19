Deoria News: दंपती समेत तीन को पीटने में छह नामजद

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गांव निवासी रूना देवी के अनुसार, 15 अक्तूबर की रात कुछ लोगों ने लाठी-डंडे से उन्हें पीटा। शिकायत करने थाने जा रहे माता-पिता को भी रास्ते में घेरकर पीटा गया। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी धमकी देकर भाग गए। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद

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तरकुलवा। भेलीपट्टी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दंपती समेत तीन लोगों की पिटाई के मामले में पुलिस ने छह नामजद और कई अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों पर मारपीट और बलवा समेत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।