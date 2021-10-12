Deoria News: पांच महिलाओं समेत सात को पीटा

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मारपीट में चार लोगों के सिर फट गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सात आरोपियों पर बलवा, घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।पिपरी उर्फ बंदी निवासी रोशन कुमार ने बताया कि मईल क्षेत्र का एक रिश्तेदार पड़ोसी के घर कार से आया था। वह उनके दरवाजे के सामने कई बार वाहन घुमा रहा था। विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद