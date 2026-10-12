फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Saints strengthened the tradition of *sanskars*.

Deoria News: संतों ने संस्कार परंपरा को किया मजबूत

Mon, 12 Oct 2026 12:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 12 Oct 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Saints strengthened the tradition of *sanskars*.
देवरिया। देवाश्रम मठ में रविवार को ब्रह्मलीन स्वामी देवानंद गिरि की स्मृति में नौ दिवसीय नवान्ह समारोह शुरू हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी ने स्वामी देवानंद गिरि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि संतों ने शिक्षा और संस्कारों की परंपरा को मजबूत किया है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि स्वामी देवानंद गिरि की शिक्षा और संस्कारों की परंपरा को स्वामी चंद्रशेखर और स्वामी भगवान गिरि ने आगे बढ़ाया।
अध्यक्षता पीठाधीश्वर स्वामी भगवान गिरि ने की। प्राचार्य डॉ. बीएन सिंह, प्रधानाचार्य गजेंद्र नाथ चौबे, पूर्व चेयरमैन श्रीराम सिंह, डॉ. योगेंद्रपति त्रिपाठी और अरुण कुमार पांडेय उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed