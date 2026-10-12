Deoria News: संतों ने संस्कार परंपरा को किया मजबूत
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 12 Oct 2026 12:38 AM IST
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देवरिया। देवाश्रम मठ में रविवार को ब्रह्मलीन स्वामी देवानंद गिरि की स्मृति में नौ दिवसीय नवान्ह समारोह शुरू हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी ने स्वामी देवानंद गिरि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि संतों ने शिक्षा और संस्कारों की परंपरा को मजबूत किया है।
उन्होंने कहा कि स्वामी देवानंद गिरि की शिक्षा और संस्कारों की परंपरा को स्वामी चंद्रशेखर और स्वामी भगवान गिरि ने आगे बढ़ाया।
अध्यक्षता पीठाधीश्वर स्वामी भगवान गिरि ने की। प्राचार्य डॉ. बीएन सिंह, प्रधानाचार्य गजेंद्र नाथ चौबे, पूर्व चेयरमैन श्रीराम सिंह, डॉ. योगेंद्रपति त्रिपाठी और अरुण कुमार पांडेय उपस्थित रहे। संवाद
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उन्होंने कहा कि स्वामी देवानंद गिरि की शिक्षा और संस्कारों की परंपरा को स्वामी चंद्रशेखर और स्वामी भगवान गिरि ने आगे बढ़ाया।
अध्यक्षता पीठाधीश्वर स्वामी भगवान गिरि ने की। प्राचार्य डॉ. बीएन सिंह, प्रधानाचार्य गजेंद्र नाथ चौबे, पूर्व चेयरमैन श्रीराम सिंह, डॉ. योगेंद्रपति त्रिपाठी और अरुण कुमार पांडेय उपस्थित रहे। संवाद
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