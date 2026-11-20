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शुक्रवार को भी रोडवेज परिसर में यात्रियों की भीड़ रही। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। बिहार से आने वाली आम्रपाली, वैशाली और जनसेवा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में भीड़ होने के कारण लोग बसों से सफर कर रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोकल रूटों पर बसों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। विज्ञापन

एआरएम पारस ने बताया कि छठ पर्व के दौरान लंबी दूरी के मार्गों पर अतिरिक्त बसें लगाई गई थीं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों के फेरे बढ़ाए गए, जिससे परिवहन निगम की आय में भी इजाफा हुआ है। शुक्रवार को भी रोडवेज परिसर में यात्रियों की भीड़ रही। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। बिहार से आने वाली आम्रपाली, वैशाली और जनसेवा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में भीड़ होने के कारण लोग बसों से सफर कर रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोकल रूटों पर बसों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं।एआरएम पारस ने बताया कि छठ पर्व के दौरान लंबी दूरी के मार्गों पर अतिरिक्त बसें लगाई गई थीं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों के फेरे बढ़ाए गए, जिससे परिवहन निगम की आय में भी इजाफा हुआ है।

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देवरिया। दिवाली और छठ के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ से रोडवेज की कमाई में इजाफा हुआ है। पिछले नौ दिनों में परिवहन निगम को करीब एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है। सामान्य दिनों में रोजाना 20 से 25 लाख रुपये का राजस्व मिलता था, जो त्योहार के दौरान बढ़कर 30 से 35 लाख रुपये तक पहुंच गया। छठ से एक दिन पहले करीब 39 लाख रुपये की कमाई हुई।