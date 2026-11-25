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यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए परिवहन निगम की ओर से लखनऊ और दिल्ली रूट पर 12 बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कानपुर के लिए 10 और दिल्ली के लिए दो बसें प्रतिदिन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही हैं। ट्रेनों में आरक्षण नहीं मिलने और सीटें उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्री बसों को विकल्प के रूप में चुन रहे हैं।देवरिया डिपो से लगन के सीजन में प्रतिदिन करीब 45 हजार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें स्थानीय और लंबी दूरी के यात्रियों की आवाजाही शामिल है। लगन के चलते परिवारों के साथ यात्रा करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में रोडवेज बसें लोगों के लिए सुविधाजनक आवागमन का माध्यम बनी हुई हैं।परिवहन निगम की बसों पर यात्रियों की बढ़ती निर्भरता से डिपो की व्यस्तता भी बढ़ गई है। खासकर लखनऊ, कानपुर और दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बसें महत्वपूर्ण साधन साबित हो रही हैं। ट्रेनों में जगह नहीं मिलने की स्थिति में रोडवेज का सहारा लेकर लोग समय से अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।कोट........लगन में बड़ी संख्या में यात्री रोडवेज बसों से सफर कर रहे हैं। हम प्रतिदिन 45000 यात्रियों को सेवा दे रहे हैं। इससे रोडवेज को अच्छी आय हो रही है। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली के लिए यात्री मिल रहे हैं। हमारा प्रयास है हर यात्री को समय पर उसके गंतव्य के लिए बस मिले।- राकेश पति त्रिपाठी, स्टेशन प्रभारी, देवरिया डिपो