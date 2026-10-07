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Deoria News: साइबर ठगी के रुपये वापस कराए

Wed, 07 Oct 2026 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 07 Oct 2026 01:11 AM IST
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Recovered money lost to cyber fraud.
बघौचघाट। साइबर ठगी के शिकार भुजौली गांव निवासी कमल हसन को पुलिस की सक्रियता से 8,091 रुपये वापस मिल गए। पीड़ित ने 14 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायत दर्ज कराई थी।
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शिकायत मिलते ही बघौचघाट पुलिस की साइबर टीम ने जांच शुरू कर ठगी की रकम को समय रहते होल्ड करा दिया। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एमआरएम पोर्टल के माध्यम से पूरी धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दी गई। संवाद
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