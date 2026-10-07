Deoria News: साइबर ठगी के रुपये वापस कराए

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शिकायत मिलते ही बघौचघाट पुलिस की साइबर टीम ने जांच शुरू कर ठगी की रकम को समय रहते होल्ड करा दिया। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एमआरएम पोर्टल के माध्यम से पूरी धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दी गई। संवाद

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बघौचघाट। साइबर ठगी के शिकार भुजौली गांव निवासी कमल हसन को पुलिस की सक्रियता से 8,091 रुपये वापस मिल गए। पीड़ित ने 14 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायत दर्ज कराई थी।