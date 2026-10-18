Deoria News: राम वनगमन ने दर्शकों को किया भावुक

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लीला की शुरुआत प्रभु श्रीराम की झांकी की आरती से हुई। इसके बाद राम के राज्याभिषेक की तैयारियां दिखाई गईं। नगर को तोरण-पताकाओं से सजाया जाता है। दासी मंथरा को जब राम के राज्याभिषेक की जानकारी मिलती है तो वह रानी कैकेयी को भड़काती है। उसके बहकावे में आकर कैकेयी कोपभवन में चली जाती हैं।राजा दशरथ के पूछने पर कैकेयी देवासुर संग्राम में दिए गए दो वरदान मांगती हैं। इनमें भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास शामिल होता है। यह सुनकर राजा दशरथमूर्छित हो जाते हैं। पिता की आज्ञा मानकर श्रीराम वन जाने की तैयारी करते हैं। नगरवासी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं मगर वह वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं।इस दौरान शिवसहाय बरनवाल, मनोज गुप्त, रामकेश्वर जायसवाल, प्रदीप कुमार, सुदामा वर्मा, अनिल बरनवाल, संतोष वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।