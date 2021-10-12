फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Raided in search of the accused.

Deoria News: आरोपियों की तलाश में मारा छापा

Wed, 14 Oct 2026 12:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 14 Oct 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
Raided in search of the accused.
तरकुलवा। टेंडर विवाद में ठेकेदार पक्ष के पांच नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों पर गैर इरादतन हत्या की कोशिश, बलवा, मारपीट समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
विज्ञापन

इस मामले में आरोपी धीरज सिंह, करुणेश मिश्र और विवेक दुबे को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दो नामजद विकास दुबे व निलेश शुक्ल और 10-12 अज्ञात आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस इन दोनों नामजद और अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापा मार रही है। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed