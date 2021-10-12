फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Purvanchal Express arrived at Bhatni with a delay of 12 hours.

Deoria News: 12 घंटे विलंब से भटनी पहुंची पूर्वांचल एक्सप्रेस

Tue, 06 Oct 2026 12:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 06 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Purvanchal Express arrived at Bhatni with a delay of 12 hours.
भटनी। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास चल रहे निर्माण कार्य का असर ट्रेनों के परिचालन पर लगातार दूसरे दिन भी दिखाई दिया। बिहार की ओर से आने वाली कई ट्रेनें सोमवार को घंटों विलंब से भटनी पहुंची।
विज्ञापन

कोलकाता-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस करीब 12 घंटे की देरी से पहुंची। इसके चलते यात्रियों को स्टेशन पर लंबे समय तक ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों की आगे की यात्रा भी प्रभावित हुई।
विज्ञापन

यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके चलते बिहार की ओर से आने वाली ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ रहा है। सोमवार को प्लेटफॉर्म पर यात्री निर्धारित समय पर पहुंच गए मगर ट्रेनें घंटों बाद पहुंचीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पूर्वांचल एक्सप्रेस के अलावा गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस करीब तीन घंटे, गोमतीनगर-कामाख्या पूजा स्पेशल तीन घंटे, लालगढ़-डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस दो घंटे, अयोध्या-भटनी पैसेंजर दो घंटे और पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस करीब डेढ़ घंटे विलंब से पहुंची।

स्टेशन अधीक्षक मनोज पांडेय ने बताया कि हाजीपुर के पास रेलवे कार्य चलने के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इसके चलते ट्रेनें विलंब से भटनी पहुंच रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed