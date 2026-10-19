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Deoria News: आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू

Mon, 19 Oct 2026 01:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 19 Oct 2026 01:15 AM IST
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Process for determining exam centers for the income-based scholarship examination has begun.
देवरिया। जिले में आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परीक्षा केंद्रों का परीक्षण कर रहा है। इसके बाद केंद्रों का निर्धारण कर दिया जाएगा।
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आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जिले भर के विद्यालयों से 2243 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है। परीक्षा एक नवंबर को प्रस्तावित है।
विभाग ने परीक्षा के लिए जिले के अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय इंटर कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से स्कूलों के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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हालांकि, केंद्र निर्धारण के दौरान पीईटी परीक्षा रोड़ा बन गई है। जिले में एक नवंबर को ही पीईटी परीक्षा है। इसके लिए जिला मुख्यालय के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय इंटर कॉलेज को विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाए जा चुका है।
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इससे मुख्यालय पर कोई विद्यालय खाली नहीं है। इसके चलते तहसील मुख्यालय पर सरकारी और एडेड कॉलेज की तलाश की जा रही है। विभाग की कोशिश है कि मुख्य मार्गों के के किनारे के विद्यालय ही केंद्र बनाए जाएं, जिससे छात्र-छात्राओं को आने जाने में सहूलियत रहे। ।
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