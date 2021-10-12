Deoria News: विदेश भेजने का झांसा देकर 11.63 लाख ठगी, पीड़ितों ने किया हंगामा

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इसके बाद सभी सदर कोतवाली पहुंचे और कंपनी, एजेंट तथा रकम लेने के मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। इंस्पेक्टर कोतवाली शशि भूषण राय ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। पीड़ितों का आरोप है कि कुछ युवकों को वीजा और अन्य दस्तावेज देकर विदेश भेजा गया लेकिन उन्हें संबंधित देश पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। तरकुलवा क्षेत्र के हरपुर निजाम चक निवासी सुजीत चौहान समेत अन्य पीड़ितों के अनुसार, सीसी रोड स्थित कार्यालय से यूनिक मैनेजमेंट सर्विस के नाम पर युवकों को विदेश भेजने का काम किया जाता था। आरोप है कि कंपनी से जुड़े एजेंट आशीष कुमार बिष्ट ने विदेश भेजने का भरोसा देकर अलग-अलग युवकों से रकम ली। पीड़ितों के मुताबिक किसी से 10 हजार, किसी से 48 हजार, 40 हजार, 4.50 लाख, 40 हजार, 30 हजार, 3.50 लाख, 55 हजार, 55 हजार, 35 हजार और 50 हजार रुपये लिए गए। कुल 11.63 लाख रुपये लेने का आरोप है। पीड़ितों का कहना है कि रकम लेने के बाद उन्हें लंबे समय तक विदेश भेजने का भरोसा दिया जाता रहा। कुछ युवकों को वीजा और अन्य दस्तावेज देकर विदेश भेजा गया लेकिन वे एयरपोर्ट से ही वापस कर दिए गए।इसके बाद युवकों ने रकम वापस मांगी लेकिन भुगतान नहीं किया गया। सोमवार को सुजीत चौहान, मोहन चौहान, घनश्याम चौहान समेत अन्य पीड़ित सीसी रोड स्थित कार्यालय पहुंचे।वहां ताला लगा मिला। आसपास जानकारी करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिलने पर युवकों ने हंगामा किया।