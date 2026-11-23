विज्ञापन



क्षेत्र के एक किशोरी का अपहरण कर यौन संबंध बनाने के मामले में पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी युवक वीरू निषाद निवासी ग्राम सेखुईं टोला सबलगढ़ी की पुलिस तलाश कर रही है। इसी के तहत 84 बीएनएसएस की कार्रवाई करते हुए घर पर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई गई।

इस संबंध में क्षेत्राधिकारी राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि वांछित के विरुद्ध नोटिस चस्पा करा मुनादी की कार्रवाई की गई है। संवाद

गौरी बाजार। पाॅक्सो एक्ट में वांछित के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने इसकी मुनादी भी कराई है।