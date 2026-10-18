Deoria News: मोबाइल हैक कर खाते से रुपये उड़ाए

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इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि साइबर सेल में शिकायती पत्र मिला है। संवाद

खुखुंदू। सझवार गांव निवासी एक शख्स का मोबाइल हैक कर जालसाजों ने खाते से 98,888 रुपये निकाल लिए। मोबाइल बंद होने पर पीड़ित को इसकी जानकारी हुई। उन्होंने बैंक पहुंचकर खाता लॉक कराया और 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। सझवार गांव के विनोद कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद उनका मोबाइल काम करना बंद हो गया। फोन फॉर्मेट कराने के दौरान खाते से रुपये निकलने की जानकारी हुई। वह स्टेशन रोड स्थित पीएनबी की शाखा पहुंचे, जहां पता चला कि चेन्नई के किसी शख्स ने खाते से रकम निकाली है।