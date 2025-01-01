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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Minister Swatantra Dev Singh arrived in Rudrapur with a message from the CM.

Deoria News: सीएम का संदेश लेकर रुद्रपुर पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह

Tue, 06 Oct 2026 12:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 06 Oct 2026 12:01 AM IST
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Minister Swatantra Dev Singh arrived in Rudrapur with a message from the CM.
 सभासद राजन के पिता से मिलकर सांत्वना देते जलशक्ति मंत्री
रुद्रपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले फौजी और सभासद के परिजन से रविवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह और विधायक जयप्रकाश निषाद के साथ शाम करीब चार बजे सूबेदार सत्यवान सिंह के गांव गहिला पहुंचे। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने हादसे में जान गंवाने वालों के घरवालोें से मुलाकात की और उन्हें ढांढ़स बंधाया।
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इसके बाद प्रतिनिधिमंडल सभासद राजन चौधरी के घर पहुंचा और परिवार को सांत्वना दी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हादसे से बेहद आहत हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतकों के परिवार वालों को तत्काल दो-दो लाख रुपये की अहेतुक सहायता स्वीकृत की गई है।
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