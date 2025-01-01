Deoria News: सीएम का संदेश लेकर रुद्रपुर पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह और विधायक जयप्रकाश निषाद के साथ शाम करीब चार बजे सूबेदार सत्यवान सिंह के गांव गहिला पहुंचे। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने हादसे में जान गंवाने वालों के घरवालोें से मुलाकात की और उन्हें ढांढ़स बंधाया।इसके बाद प्रतिनिधिमंडल सभासद राजन चौधरी के घर पहुंचा और परिवार को सांत्वना दी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हादसे से बेहद आहत हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतकों के परिवार वालों को तत्काल दो-दो लाख रुपये की अहेतुक सहायता स्वीकृत की गई है।