Deoria News: दो बाइकों की टक्कर में अधेड़ की मौत

विज्ञापन

रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पिपरा मदन गोपाल गांव के रामनयन सिंह (60) बाइक से अकेले कहीं गए हुए थे। शाम करीब सात बजे घर लौट रहे थे। महुअईया टोला के सामने चौराहा की तरफ से आ रहे बाइक सवार तीन युवकों ने अनियंत्रित होकर रामनयन सिंह के बाइक में टक्कर मार दी। रामनयन बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।मौत की जानकारी होते ही घर में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने दोनों बाइकों को कब्जे में ले लिया। एसआई आनंद ने बताया कि दो बाइकों की टक्कर में रामनयन सिंह की मौत हो गई है। संवाद