Deoria News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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खामपार। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म और मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान केहुनिया गांव निवासी हरेकृष्ण यादव (22) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मुखबिर की सूचना पर बनकटा शंभू चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार, पीड़िता ने 13 अक्तूबर को खामपार थाने में तहरीर देकर आरोपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी की तलाश थी। इसी क्रम में शुक्रवार की रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खामपार पुलिस ने उसे बनकटा शंभू चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। संवादख