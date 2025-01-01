Deoria News: रुद्र महायज्ञ के लिए निकाली कलश यात्रा

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चनुकी-फुलवरिया मार्ग होते हुए यात्रा छोटी गंडक नदी के चनुकी घाट पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने कलश में जल भरा। इसके बाद यात्रा बालखंडी मठ शिव मंदिर स्थित यज्ञ स्थल पहुंची। महंत प्रेमानंद भारती के नेतृत्व में आयोजित दस दिवसीय यज्ञ 25 अक्तूबर तक चलेगा। अयोध्या के रामदास वेदांती महाराज कथा सुनाएंगे। दिन में रामलीला और रात में रासलीला का मंचन होगा। संवाद

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भाटपाररानी। क्षेत्र के बांसी गांव में बृहस्पतिवार को रुद्र महायज्ञ के शुभारंभ पर कलश यात्रा निकाली गई। हाथी-घोड़े और डीजे के साथ निकली यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए।