फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Investigation report sought from CMO in case of pregnant woman's death

Deoria News: गर्भवती की मौत के मामले में सीएमओ से मांगी जांच रिपोर्ट

Sun, 18 Oct 2026 01:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 18 Oct 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Investigation report sought from CMO in case of pregnant woman's death
देवरिया। शहर के गोरखपुर रोड स्थित दयानंद उर्मिला हॉस्पिटल में प्रसूता और गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग से जांच रिपोर्ट मांगी है।
विज्ञापन

अस्पताल में इलाज में लापरवाही के आरोपों की जांच के बाद ही प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है।
विज्ञापन

गौरी बाजार थाना क्षेत्र के सुपरी बुजुर्ग गांव निवासी अमर गोंड़ की पत्नी सोनी देवी शुक्रवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती हुई थी।
परिजन का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज के लिए 50 हजार रुपये जमा करने को कहा था। परिवार के लोग रुपयों की व्यवस्था कर रहे थे, तभी शाम को सोनी और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना से नाराज परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में देरी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। सूचना पर एसीएमओ डॉ. अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया।

इधर, कोतवाली पुलिस ने परिजन की शिकायत सीएमओ कार्यालय भेज दी है। इंस्पेक्टर शशि भूषण राय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed