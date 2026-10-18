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Deoria News: आधुनिक तकनीक अपनाकर कम लागत में बढ़ाएं उत्पादन

Sun, 18 Oct 2026 02:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 18 Oct 2026 02:05 AM IST
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Increase production at a lower cost by adopting modern technology.
बघौचघाट (देवरिया)। आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर किसान कम लागत में अधिक उत्पादन हासिल कर सकते हैं। इससे उनकी आय बढ़ेगी और खेती लाभकारी बनेगी। यह बातें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने शनिवार को पथरदेवा में आयोजित किसान मेले के उद्घाटन के दौरान कहीं।
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आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज परिसर में जनसंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रवींद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि पर दो दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया।
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रामनाथ ठाकुर ने किसानों से सब्जियों की खेती में जैविक खाद का अधिक उपयोग करने और रासायनिक उर्वरकों का सीमित इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और लोगों को गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित खाद्यान्न मिलता है।
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प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसान मेले के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। इससे किसान नई तकनीकों को अपनाकर खेती को बेहतर बना सकते हैं।

कार्यक्रम का संचालन अवधेश सिंह ने किया। इस दौरान विधायक सुरेंद्र चौरसिया, रविंद्र कुशवाहा, गिरीश चंद्र तिवारी, सभा कुंवर कुशवाहा, रितु शाही और प्रमुख सचिव कृषि एमके शनमुगा सुंदरम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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