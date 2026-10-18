Deoria News: आधुनिक तकनीक अपनाकर कम लागत में बढ़ाएं उत्पादन

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आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज परिसर में जनसंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रवींद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि पर दो दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया।रामनाथ ठाकुर ने किसानों से सब्जियों की खेती में जैविक खाद का अधिक उपयोग करने और रासायनिक उर्वरकों का सीमित इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और लोगों को गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित खाद्यान्न मिलता है।प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसान मेले के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। इससे किसान नई तकनीकों को अपनाकर खेती को बेहतर बना सकते हैं।कार्यक्रम का संचालन अवधेश सिंह ने किया। इस दौरान विधायक सुरेंद्र चौरसिया, रविंद्र कुशवाहा, गिरीश चंद्र तिवारी, सभा कुंवर कुशवाहा, रितु शाही और प्रमुख सचिव कृषि एमके शनमुगा सुंदरम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।