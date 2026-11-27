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बस स्टेशन के आसपास परिवहन निगम और निजी बसों के सड़क पर खड़े होने से आए दिन जाम लगता है। इससे राहगीरों को परेशानी होती है। पुलिस ने बस चालकों को निर्धारित सीमा के अंदर कतारबद्ध होकर बसें खड़ी करने का निर्देश दिया है। व्यवस्था को परिवहन निगम के उच्चाधिकारियों की भी सहमति मिली है। हालांकि, इससे यात्रियों को बसों में चढ़ने और उतरने में कुछ परेशानी हो रही है। नया बस स्टेशन तैयार होने के बावजूद संपर्क मार्ग और लोकार्पण न होने से उसका संचालन शुरू नहीं हो सका है।कोटबस स्टेशन के आसपास सड़क पर लगने वाले जाम को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए परिवहन निगम के उच्चाधिकारियों से अनुमति ले ली गई है। निर्धारित पट्टी के अंदर ही बसें कतारबद्ध खड़ी होंगी। इससे अन्य वाहनों के आवागमन में बाधा नहीं आएगी। नियम का उल्लंघन करने वाले बस चालकों का चालान किया जाएगा।– गौरव सिंह, सीओ सलेमपुर