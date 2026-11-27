Deoria News: सफेद पट्टी के बाहर बस खड़ी की तो कटेगा चालान
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 27 Nov 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
सलेमपुर। देवरिया-सलेमपुर मुख्य मार्ग पर सोहनाग मोड़ से रेलवे ओवरब्रिज तक लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने नई व्यवस्था लागू की है। अब बस स्टेशन के आसपास सफेद पट्टी के बाहर बस खड़ी करने पर चालान काटा जाएगा। इसके लिए स्टेट बैंक से रेलवे ओवरब्रिज तक सड़क के दोनों तरफ पट्टी बनाकर बसों के खड़े होने की सीमा तय की गई है।
बस स्टेशन के आसपास परिवहन निगम और निजी बसों के सड़क पर खड़े होने से आए दिन जाम लगता है। इससे राहगीरों को परेशानी होती है। पुलिस ने बस चालकों को निर्धारित सीमा के अंदर कतारबद्ध होकर बसें खड़ी करने का निर्देश दिया है। व्यवस्था को परिवहन निगम के उच्चाधिकारियों की भी सहमति मिली है। हालांकि, इससे यात्रियों को बसों में चढ़ने और उतरने में कुछ परेशानी हो रही है। नया बस स्टेशन तैयार होने के बावजूद संपर्क मार्ग और लोकार्पण न होने से उसका संचालन शुरू नहीं हो सका है।
--
कोट
बस स्टेशन के आसपास सड़क पर लगने वाले जाम को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए परिवहन निगम के उच्चाधिकारियों से अनुमति ले ली गई है। निर्धारित पट्टी के अंदर ही बसें कतारबद्ध खड़ी होंगी। इससे अन्य वाहनों के आवागमन में बाधा नहीं आएगी। नियम का उल्लंघन करने वाले बस चालकों का चालान किया जाएगा।
विज्ञापन
– गौरव सिंह, सीओ सलेमपुर
विज्ञापन
बस स्टेशन के आसपास परिवहन निगम और निजी बसों के सड़क पर खड़े होने से आए दिन जाम लगता है। इससे राहगीरों को परेशानी होती है। पुलिस ने बस चालकों को निर्धारित सीमा के अंदर कतारबद्ध होकर बसें खड़ी करने का निर्देश दिया है। व्यवस्था को परिवहन निगम के उच्चाधिकारियों की भी सहमति मिली है। हालांकि, इससे यात्रियों को बसों में चढ़ने और उतरने में कुछ परेशानी हो रही है। नया बस स्टेशन तैयार होने के बावजूद संपर्क मार्ग और लोकार्पण न होने से उसका संचालन शुरू नहीं हो सका है।
विज्ञापन
कोट
बस स्टेशन के आसपास सड़क पर लगने वाले जाम को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए परिवहन निगम के उच्चाधिकारियों से अनुमति ले ली गई है। निर्धारित पट्टी के अंदर ही बसें कतारबद्ध खड़ी होंगी। इससे अन्य वाहनों के आवागमन में बाधा नहीं आएगी। नियम का उल्लंघन करने वाले बस चालकों का चालान किया जाएगा।
विज्ञापन
– गौरव सिंह, सीओ सलेमपुर