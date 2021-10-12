Deoria News: हेलो..बिहार से लल्लन बोल रहा हूं, 10 लाख रुपये भिजवा दो

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रकम देने में चालाकी करने पर घर और कार्यालय में घुसकर गोली मारने की धमकी दी। घटना के बाद से मनोज का परिवार सहमा हुआ है।उन्होंने पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मनोज तिवारी ने बताया कि शाम करीब 5:17 से 5:25 बजे के बीच उनके मोबाइल पर कई बार कॉल आई। फोन करने वाले ने 10 लाख रुपये की मांग करते हुए धमकी दी। मनोज ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। रंगदारी की धमकी की खबर फैलते ही कस्बे में भी चर्चा शुरू हो गई।सीओ रंजना सचान ने बताया कि प्रार्थनापत्र मिला है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।