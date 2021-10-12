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Deoria News: हेलो..बिहार से लल्लन बोल रहा हूं, 10 लाख रुपये भिजवा दो

Thu, 08 Oct 2026 12:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 08 Oct 2026 12:26 AM IST
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Hello... this is Lallan speaking from Bihar; send 10 lakh rupees.
बरहज। भलुअनी कस्बा निवासी मनोज तिवारी से बुधवार की शाम फोन पर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। अनजान नंबर से आई कॉल में खुद को बिहार का लल्लन बताते हुए आरोपी ने 10 दिन के भीतर रकम बताए गए स्थान पर पहुंचाने को कहा।
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रकम देने में चालाकी करने पर घर और कार्यालय में घुसकर गोली मारने की धमकी दी। घटना के बाद से मनोज का परिवार सहमा हुआ है।
उन्होंने पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मनोज तिवारी ने बताया कि शाम करीब 5:17 से 5:25 बजे के बीच उनके मोबाइल पर कई बार कॉल आई। फोन करने वाले ने 10 लाख रुपये की मांग करते हुए धमकी दी। मनोज ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। रंगदारी की धमकी की खबर फैलते ही कस्बे में भी चर्चा शुरू हो गई।
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सीओ रंजना सचान ने बताया कि प्रार्थनापत्र मिला है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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