Deoria News: हत्या से पहले सोशल मीडिया पर सक्रिय था ‘149’ गैंग

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दिलावर चौधरी 149, नागेश यादव 149, समीर 149 और विनायक अहीर 149 जैसे यूजरनेम वाले सोशल मीडिया खाते सामने आए हैं। इनमें कई खाते एक-दूसरे की पोस्ट और स्टोरी में टैग किए गए हैं। एक वीडियो में कई युवक मोटरसाइकिल से एक साथ सड़क पर जाते दिख रहे हैं। वीडियो पर भलुअनी गांव के साथ टीम 149 लिखा है। इससे 149 के किसी एक युवक की पहचान तक सीमित न होकर साझा पहचान के रूप में इस्तेमाल होने के संकेत मिलते हैं। मनीष हत्याकांड के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर सक्रिय ऐसे समूहों की जांच साइबर थाने से भी शुरू कराई है। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े लोगों और उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है।विवाद पर व्हाट्सएप संदेश से साथियों को बुलाने का भी आरोपमनीष सिंह के परिवार की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में भी टीम 149 का जिक्र किया गया है। शिकायत के अनुसार, समूह से जुड़े युवक विवाद होने पर एकजुट होकर मौके पर पहुंचते थे और लोगों को डराते-धमकाते थे। चाइना अंसारी को इस गिरोह का सरगना बताया गया है। क्षेत्र में कहीं विवाद होने पर व्हाट्सएप के जरिये संदेश भेजकर युवकों को बुलाने का भी आरोप लगाया गया है।पुराने मामले में भी सामने आ चुके हैं चाइना और अंबुज के नामभलुअनी के चाइना अंसारी और अंबुज विश्वकर्मा के नाम सितंबर-2023 के एक मामले में भी सामने आ चुके हैं। भलुअनी कस्बा निवासी शिवशंकर गोंड की शिकायत पर पुलिस ने चाइना, अंबुज और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप था कि 13 सितंबर को दुकान पर चाकू और डंडे से हमला किया गया, जातिसूचक शब्द कहे गए और जान से मारने की धमकी दी गई। मनीष सिंह हत्याकांड में चाइना अंसारी, अंबुज विश्वकर्मा, जयकिशुन यादव और नागेश यादव नामजद हैं। चाइना पर अन्य मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं।कोटआरोपियों के टीम 149 से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराध में जो भी लोग शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।- सुनील कुमार सिंह, एएसपी दक्षिणी