Deoria News: रील बनाते समय प्रेमिका ने प्रेमी को नदी में धकेला

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उफनाती सरयू में गिरा युवक तैरकर करीब 100 मीटर दूर किनारे पहुंच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को चौकी ले गई और परिजन को बुलाकर समझाने के बाद घर भेज दिया। मईल थाना क्षेत्र की युवती और लार क्षेत्र के युवक के बीच प्रेम संबंध बताया जा रहा है। दोनों रिश्तेदार भी हैं। मंगलवार की शाम युवती अपनी बहन के साथ और युवक बाइक से सरयू पुल पर पहुंचे थे।युवक रेलिंग पर खड़े होकर रील बना रहा था। इसी दौरान किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया।युवक के नदी में गिरते ही पुल पर अफरा-तफरी मच गई। युवक ने प्रेमिका पर जानबूझकर धक्का देने का आरोप लगाया। वहीं युवती और उसकी बहन ने पैर फिसलने से नदी में गिरने की बात कही।सीओ बरहज रंजना सचान ने बताया कि दोनों के परिजन को बुलाकर समझाया गया और उन्हें घर भेज दिया गया।