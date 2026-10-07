फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Girlfriend pushed boyfriend into the river while making a reel.

Deoria News: रील बनाते समय प्रेमिका ने प्रेमी को नदी में धकेला

Wed, 07 Oct 2026 01:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 07 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Girlfriend pushed boyfriend into the river while making a reel.
भागलपुर। सरयू पुल पर मंगलवार की शाम रील बनाने के दौरान प्रेमी-प्रेमिका में कहासुनी हो गई। आरोप है कि गुस्से में प्रेमिका ने प्रेमी को पुल से नदी में धक्का दे दिया।
विज्ञापन

उफनाती सरयू में गिरा युवक तैरकर करीब 100 मीटर दूर किनारे पहुंच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को चौकी ले गई और परिजन को बुलाकर समझाने के बाद घर भेज दिया। मईल थाना क्षेत्र की युवती और लार क्षेत्र के युवक के बीच प्रेम संबंध बताया जा रहा है। दोनों रिश्तेदार भी हैं। मंगलवार की शाम युवती अपनी बहन के साथ और युवक बाइक से सरयू पुल पर पहुंचे थे।
विज्ञापन

युवक रेलिंग पर खड़े होकर रील बना रहा था। इसी दौरान किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया।
युवक के नदी में गिरते ही पुल पर अफरा-तफरी मच गई। युवक ने प्रेमिका पर जानबूझकर धक्का देने का आरोप लगाया। वहीं युवती और उसकी बहन ने पैर फिसलने से नदी में गिरने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ बरहज रंजना सचान ने बताया कि दोनों के परिजन को बुलाकर समझाया गया और उन्हें घर भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed