Deoria News: एक साथ उठीं चार अर्थियां, रो पड़ा रुद्रपुर

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किसी घर में बेटा खोने का दर्द था तो कहीं पति और भाई के जाने का गम। चार परिवारों का दुख पूरे क्षेत्र का दर्द बन गया। गहिला दुधैला गांव में सेना की गाड़ी से सत्यवान, गौरव और रामसमुझ के पार्थिव शरीर पहुंचे। तीनों को एक साथ देखकर परिजन खुद को संभाल नहीं सके।घर के बाहर अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। तिरंगे में लिपटे सूबेदार सत्यवान के पार्थिव शरीर को देखकर हर आंख नम थी। सेना के जवानों ने उन्हें घर पर सलामी दी तो माहौल और भी भावुक हो उठा। सत्यवान की अंतिम यात्रा शुरू हुई तो उनके साथ बेटे गौरव और भाई रामसमुझ की अर्थियां भी थीं।तीन किमी तक चली इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। रास्ते में जगह-जगह खड़े लोगों ने नम आंखों से तीनों को अंतिम विदाई दी। भरटोला स्थित सभासद राजन चौधरी के घर भी सुबह से लोगों का तांता लगा रहा। पार्थिव शरीर पहुंचते ही घरवालों का धैर्य टूट गया। लोगों ने अंतिम दर्शन किए। उनकी शवयात्रा में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।